11 сентября 2025

Ракета украинского истребителя рухнула на жилой дом в Волынской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На западе Украины ракета ВСУ упала на пустой жилой дом (архивное фото)
На западе Украины ракета ВСУ упала на пустой жилой дом (архивное фото) Фото:

Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе страны. По предварительным данным, в момент происшествия в здании никого не было. Об этом сообщают СМИ. 

«Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины. По данным телеканала, людей в доме в момент происшествия не было», — сообщил местный телеканал «Аверс». Также сообщается, что по факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство для выяснения всех обстоятельств инцидента. 

Ранее на территории Украины также происходили инциденты, связанные с падением ракет и гибелью военных специалистов. Так, в Киеве был уничтожен главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун — по данным петиции, он погиб в результате взрыва боевой части сбитой ракеты во время атаки беспилотников на позиции комплекса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе страны. По предварительным данным, в момент происшествия в здании никого не было. Об этом сообщают СМИ.  «Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины. По данным телеканала, людей в доме в момент происшествия не было», — сообщил местный телеканал «Аверс». Также сообщается, что по факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство для выяснения всех обстоятельств инцидента.  Ранее на территории Украины также происходили инциденты, связанные с падением ракет и гибелью военных специалистов. Так, в Киеве был уничтожен главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун — по данным петиции, он погиб в результате взрыва боевой части сбитой ракеты во время атаки беспилотников на позиции комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...