Госдума усилит поддержку семей с двумя и более детьми

Увеличить страховой стаж для родителей, ухаживающих за двойняшками, тройняшками, а также в случаях, когда второй ребенок рождается до завершения отпуска по уходу за первым, предлагают в Госдуме. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как пояснил председатель комитета Ярослав Нилов, сейчас в страховой стаж включается только 1,5 года периода ухода за ребенком вне зависимости от количества детей, родившихся одновременно. «Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками — 3 года страхового стажа, за тройняшками — 4,5 года и так далее», — отметил Нилов, передает ТАСС.
Отмечается, что периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться по их фактической продолжительности. При этом начисление пенсионных баллов за отпуск по уходу за детьми останется прежним: за первого ребенка — 1,8 балла в год, за второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — по 5,4 балла на индивидуальный лицевой счет родителя.
