11 сентября 2025

В Еврейской автономной области стартовали выборы власти в рамках ЕДГ-2025

Выборы губернаторов в России пройдут 12-14 сентября
Выборы губернаторов в России пройдут 12-14 сентября
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Выборы начались в Еврейской автономной области (ЕАО). В единый день голосования в регионе пройдут семь избирательных кампаний, включая выборы главы Еврейской автономной области и несколько муниципальных выборов

Для организации избирательного процесса на территории автономии привлекли 160 участковых избирательных комиссий. Избирательные участки полностью подготовлены и открыты для голосования с 8:00 до 20:00.

В рамках ЕДГ-2025 прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах, включая Татарстан, Чувашию, Севастополь, Краснодарский край и Свердловскую область. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) главу региона выберет окружное собрание депутатов.

К участию в выборах допущены 94 кандидата от 11 политических партий, таких как «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также один самовыдвиженец — действующий губернатор Чувашии Олег Николаев. Для удобства избирателей организованы экстерриториальные участки, позволяющие голосовать за губернаторов регионов не по месту прописки.

