В Белгородской области открыли памятник экипажу сбитого Ил-76

Памятник экипажу военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого в январе 2024 года, открыли в селе Яблоново Корочанского района Белгородской области. Об этом сообщил глава района Николай Нестеров.
«Это не просто дань памяти погибшим, это напоминание о ценности человеческой жизни, о важности мира и о необходимости делать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этого памятника. Для всех нас он будет вечным символом мужества, самоотверженности и трагической судьбы экипажа Ил-76, навсегда вписанного в историю Корочанского района Белгородской области и всей России», — написал Нестеров в своем telegram-канале.
Военно-транспортный Ил-76 Министерства обороны РФ потерпел крушение 24 января 2024 года на подлете к Яблоново. На его борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся на борту погибли.
