11 сентября 2025

В России открылись первые участки для голосования на выборах-2025

Избирательные участки начали открываться по всей стране
Избирательные участки начали открываться по всей стране Фото:

В России стартовали сентябрьские выборы губернаторов, заксобраний и муниципальных дум. Первые избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени в регионах Дальнего Востока — на Камчатке и в Чукотском АО. Следом голосование начнется в Магаданской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском крае. 

Всего в 2025 году прямым голосованием изберутся 20 губернаторов, 11 законодательных собраний и 25 дум региональных столиц. Всего в 81 регионе страны состоится порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Выборы будут трехдневными и продлятся до 14 сентября. 

Дистанционно впервые смогут проголосовать жители пяти регионов. Это республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская республики, Курганская область, Магаданская область, Самарская область.

