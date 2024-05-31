Юристы «Арианта» передумали обжаловать национализацию холдинга

Юристы предприятия холдинга «Ариант» отозвали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области о национализации ГК «Ариант» по иску Генпрокуратуры. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
Апелляционные жалобы ООО «Центр пищевой индустрии-Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО Агрофирма «Южная», ООО «Группа компаний Ариант» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля были приняты к производству Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом в Перми 16 мая. Одновременно данное решение обжаловали и экс-владельцы группы ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы. Рассмотрение их было назначено на 31 мая, но предприятия группы компаний «Ариант» отозвали свои заявления накануне.
Речь идет о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций».
До 2021 года у группы компаний «Ариант» и предприятий, входящих в холдинг ЧЭМК, был совместный бизнес. После его раздела семье Антиповых достались активы, связанные с металлургией. Семьи Аристовых и Антиповых получили предприятия, которые связаны с выпуском мясных продуктов и напитков. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии акций ЧЭМК в пользу государства. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной.
Позже в арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство Генпрокуратуры РФ о национализации «Арианта». Суд это ходатайство удовлетворил, и акции предприятий перешли государству. Суд также постановил взыскать солидарно с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Юристы семей бизнесменов судебные решения не комментируют.
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