В Магнитогорске начался чемпионский парад хоккеистов «Металлурга». Видео

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Хоккеисты "Металлурга" представили Кубок Гагарина болельщикам
Хоккеисты "Металлурга" представили Кубок Гагарина болельщикам Фото:

В Магнитогорске Челябинской области сегодня, 31 мая, празднуют победу ХК «Металлург» на Чемпионате КХЛ. На главном входе арены «Металлург» начался чемпионский парад, где Кубок Гагарина вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

«Начинаем наш чемпионский парад! Кэп и Карпуня вынесли Кубок. Мы отправляемся к заводоуправлению ММК», — сообщили в пресс-службе. Далее с Кубком Гагарина команда проедет по Магнитогорску и проведет автограф-сессию для болельщиков.

После торжественного чествования обладателей Кубка Гагарина пройдет праздничный концерт. Поздравить город с победой приедут Клава Кока, «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show».

Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, но в апреле 2024 года вновь стал обладателем Кубка Гагарина. После победы фанаты встретили команду в аэропорту, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их с победой в чемпионате. Также «Металлург» стал лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2023/2024 годов.

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В Магнитогорске Челябинской области сегодня, 31 мая, празднуют победу ХК «Металлург» на Чемпионате КХЛ. На главном входе арены «Металлург» начался чемпионский парад, где Кубок Гагарина вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург». «Начинаем наш чемпионский парад! Кэп и Карпуня вынесли Кубок. Мы отправляемся к заводоуправлению ММК», — сообщили в пресс-службе. Далее с Кубком Гагарина команда проедет по Магнитогорску и проведет автограф-сессию для болельщиков. После торжественного чествования обладателей Кубка Гагарина пройдет праздничный концерт. Поздравить город с победой приедут Клава Кока, «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, но в апреле 2024 года вновь стал обладателем Кубка Гагарина. После победы фанаты встретили команду в аэропорту, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их с победой в чемпионате. Также «Металлург» стал лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2023/2024 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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