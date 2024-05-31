В Челябинске арестован экс-глава крупнейшей строительной фирмы «ЮУ КЖСИ» Атаманченко. В закрытом судебном заседании 31 мая его отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать в отношении Атаманченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, „, — зачитал решение судья ФИО. Накануне Атаманченко вновь задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Это уже вторая «уголовка» для Атаманченко. В сентября 2023 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, сроком на один год, пообещав вернуть все с процентами. Но в нужное время не выполнил обещание.
Суд на экс-директором ЮУ КЖСИ состоялся 9 апреля. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили.
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