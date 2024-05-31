Рогов: ВС РФ заняли большую часть Старомайорского в ДНР

31 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают продвигаться на времьевском направлении, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под контроль России перешла большая часть населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что освобождение Старомайорского и Урожайного идет постепенно. Уже работают танки. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Времевском выступе. Под удар попали украинские солдаты и техника в районе Старомайорского и Урожайного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под контроль России перешла большая часть населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что освобождение Старомайорского и Урожайного идет постепенно. Уже работают танки. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Времевском выступе. Под удар попали украинские солдаты и техника в районе Старомайорского и Урожайного.