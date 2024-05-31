Рогов: ВС РФ заняли большую часть Старомайорского в ДНР

Под контроль России перешла большая часть населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что освобождение Старомайорского и Урожайного идет постепенно. Уже работают танки.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Времевском выступе. Под удар попали украинские солдаты и техника в районе Старомайорского и Урожайного.
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