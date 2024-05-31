Рогов: ВС РФ заняли большую часть Старомайорского в ДНР

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ,  stock
Российские военные продолжают продвигаться на времьевском направлении, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под контроль России перешла большая часть населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что освобождение Старомайорского и Урожайного идет постепенно. Уже работают танки.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Времевском выступе. Под удар попали украинские солдаты и техника в районе Старомайорского и Урожайного.

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Под контроль России перешла большая часть населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что освобождение Старомайорского и Урожайного идет постепенно. Уже работают танки. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Времевском выступе. Под удар попали украинские солдаты и техника в районе Старомайорского и Урожайного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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