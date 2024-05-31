В Ереване начались стычки протестующих с полицией у здания МИД

31 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Протестующие начали стычки с полицией у здания МИД Армении в Ереване Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Массовые протесты в Армении В Ереване у здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией. В результате некоторые оппозиционеры были задержаны, сотрудники полиции предпринимали попытки вытеснить участников акции от здания. Об этом сообщили корреспонденты. «У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией», — передает РИА Новости слова журналистов. Полицейские смогли оттеснить оппозиционеров от ступеней здания. Отмечается, что участники акции требовали провести встречу с представителями внешнеполитического ведомства Армении. В частности, встречи с главой МИД требовал лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, он хотел получить ответы на интересующие вопросы и выразить позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Азербайджана и Турции. Однако представители ведомства не вышли из здания, из-за этого произошла эскалация ситуации. Ранее сообщалось, что в Армении проходят протесты за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. В результате них было задержано 196 участников беспорядков, они не выполняли законные требования полиции. Протестующие перекрыли площадь Республики, они въехали на нее на автомобилях, правоохранители попытались оттеснить их, пишет MK.RU . URA.RU подготовило фоторепортаж об обстановке в Ереване во время протестов. Также агентство в своем материале рассказало, как Пашинян пришел к власти в Армении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ереване у здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией. В результате некоторые оппозиционеры были задержаны, сотрудники полиции предпринимали попытки вытеснить участников акции от здания. Об этом сообщили корреспонденты. «У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией», — передает РИА Новости слова журналистов. Полицейские смогли оттеснить оппозиционеров от ступеней здания. Отмечается, что участники акции требовали провести встречу с представителями внешнеполитического ведомства Армении. В частности, встречи с главой МИД требовал лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, он хотел получить ответы на интересующие вопросы и выразить позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Азербайджана и Турции. Однако представители ведомства не вышли из здания, из-за этого произошла эскалация ситуации. Ранее сообщалось, что в Армении проходят протесты за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. В результате них было задержано 196 участников беспорядков, они не выполняли законные требования полиции. Протестующие перекрыли площадь Республики, они въехали на нее на автомобилях, правоохранители попытались оттеснить их, пишет MK.RU. URA.RU подготовило фоторепортаж об обстановке в Ереване во время протестов. Также агентство в своем материале рассказало, как Пашинян пришел к власти в Армении.