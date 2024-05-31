Рогов: ВС РФ активизировались возле запорожского села Щербаки

31 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Российские военные наступают в районе села Щербаки, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области около села Щербаки активизировались бои. Инициатива находится за ВС РФ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Пошла резкая активизация боев в районе села Щербаки. Там долгое время было достаточно тихо по сравнению с соседними участками фронта, а сейчас идут активные боевые действия», — заявил Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Рогов также отметил, что инициатива находится у ВС РФ. Щербаки находятся между двумя важными городами — Васильевка и Орехов. Последний — рядом с Работино. Ранее мотострелки группировки «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Им помогали беспилотники, передает 360.ru. Удары ВС РФ по позициям армии Украины на этом участке фронта участились за последнее врямя. Актуальная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области около села Щербаки активизировались бои. Инициатива находится за ВС РФ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Пошла резкая активизация боев в районе села Щербаки. Там долгое время было достаточно тихо по сравнению с соседними участками фронта, а сейчас идут активные боевые действия», — заявил Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Рогов также отметил, что инициатива находится у ВС РФ. Щербаки находятся между двумя важными городами — Васильевка и Орехов. Последний — рядом с Работино. Ранее мотострелки группировки «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Им помогали беспилотники, передает 360.ru. Удары ВС РФ по позициям армии Украины на этом участке фронта участились за последнее врямя. Актуальная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.