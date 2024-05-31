ВСУ атаковали Краснодарский край: карта СВО на 31 мая

Нефтебаза вспыхнула после удара ВСУ в Краснодарском крае

31 мая 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате массированных атак беспилотниками ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края вспыхнула нефтебаза. Украинские военные ударили сразу по нескольким регионам края. В результате пострадали два человека. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Атака на Краснодарский край Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он сообщил, что повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами и отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Пожар ликвидировали. При тушении было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава и 22 единицы техники. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил , что в результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает. В Минобороны РФ позже рассказали, что средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Там подчеркнули, что были уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. Беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Ход спецоперации Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ — 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю. Об этом рассказали в Минобороны. Военнослужащие ЗРК «ТОР-М1» группировки войск «Центр» прикрыли мотострелковые подразделения от разведывательных БПЛА противника на авдеевском направлении. Выявив воздушные цели, расчет тут же взял их на сопровождение и после подтверждения уничтожил их на безопасном расстоянии. Артиллеристы ВС РФ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу реки Днепр. Они также уничтожили оборудованный противником в заброшенном доме наблюдательный пункт. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника, отметили в Минобороны. Условные обозначения URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате массированных атак беспилотниками ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края вспыхнула нефтебаза. Украинские военные ударили сразу по нескольким регионам края. В результате пострадали два человека. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он сообщил, что повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами и отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Пожар ликвидировали. При тушении было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава и 22 единицы техники. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что в результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает. В Минобороны РФ позже рассказали, что средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Там подчеркнули, что были уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. Беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ — 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю. Об этом рассказали в Минобороны. Военнослужащие ЗРК «ТОР-М1» группировки войск «Центр» прикрыли мотострелковые подразделения от разведывательных БПЛА противника на авдеевском направлении. Выявив воздушные цели, расчет тут же взял их на сопровождение и после подтверждения уничтожил их на безопасном расстоянии. Артиллеристы ВС РФ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу реки Днепр. Они также уничтожили оборудованный противником в заброшенном доме наблюдательный пункт. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника, отметили в Минобороны.