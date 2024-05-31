В США раскрыли, какое их оружие Украина сможет использовать против РФ

США готовы разрешить Украине использовать в Харьковской области РСЗО Himars, а также ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
«Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам России. Поставленное оружие может быть использовано только в Харьковской области», — говорится в
Такие действия направлены на попытку дать Украине больше шансов сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области. При этом США против того, чтобы разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.
Наступление ВС РФ в Харьковской области началось в середине мая. За это время были взяты десятки населенных пунктов, было освобождено 880 квадратных километров, передает 360.ru.
В операции участвует группировка «Север». 31 числа армия РФ ударили по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские военные в области сходят с ума из-за «наркотиков и алкоголя».
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