В США раскрыли, какое их оружие Украина сможет использовать против РФ

WSJ: ВСУ смогут применить РСЗО Himars, GMLRS для ударов в Харьковской области

31 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Американские чиновники заявили, что Украина сможет получить разрешение на использование Himars для удара в Харьковской области Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы разрешить Украине использовать в Харьковской области РСЗО Himars, а также ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. «Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам России. Поставленное оружие может быть использовано только в Харьковской области», — говорится в материале . Такие действия направлены на попытку дать Украине больше шансов сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области. При этом США против того, чтобы разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Наступление ВС РФ в Харьковской области началось в середине мая. За это время были взяты десятки населенных пунктов, было освобождено 880 квадратных километров, передает 360.ru. В операции участвует группировка «Север». 31 числа армия РФ ударили по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские военные в области сходят с ума из-за «наркотиков и алкоголя». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовы разрешить Украине использовать в Харьковской области РСЗО Himars, а также ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. «Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам России. Поставленное оружие может быть использовано только в Харьковской области», — говорится в материале. Такие действия направлены на попытку дать Украине больше шансов сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области. При этом США против того, чтобы разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Наступление ВС РФ в Харьковской области началось в середине мая. За это время были взяты десятки населенных пунктов, было освобождено 880 квадратных километров, передает 360.ru. В операции участвует группировка «Север». 31 числа армия РФ ударили по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские военные в области сходят с ума из-за «наркотиков и алкоголя».