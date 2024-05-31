ВС РФ ударили по переправе ВСУ в Харьковской области

31 мая 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли поражение переправе ВСУ через реку в Купянском районе Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиация российской армии в Харьковской области в Купянском районе ударила по переправе ВСУ, которая проходила через реку Оскол. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе», — заявили силовики. Их слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиация российской армии в Харьковской области в Купянском районе ударила по переправе ВСУ, которая проходила через реку Оскол. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе», — заявили силовики. Их слова передает ТАСС.