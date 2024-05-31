ВС РФ ударили по переправе ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли поражение переправе ВСУ через реку в Купянском районе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Авиация российской армии в Харьковской области в Купянском районе ударила по переправе ВСУ, которая проходила через реку Оскол. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе», — заявили силовики. Их слова передает ТАСС.
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