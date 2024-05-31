ВС РФ ударили по переправе ВСУ в Харьковской области

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ВС РФ нанесли поражение переправе ВСУ через реку в Купянском районе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Авиация российской армии в Харьковской области в Купянском районе ударила по переправе ВСУ, которая проходила через реку Оскол. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе», — заявили силовики. Их слова передает ТАСС.

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Авиация российской армии в Харьковской области в Купянском районе ударила по переправе ВСУ, которая проходила через реку Оскол. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе», — заявили силовики. Их слова передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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