Мэра Троицка обвинили в получении третьей взятки

31 мая 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Александру Виноградову предъявили новое обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова В следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено третье уголовное дело в отношении мэра Троицка Александра Виноградова по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Дело в отношении главы города Троицка возбуждено по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе. По версии следствия эти деньги предназначались за выдачу разрешения на строительство. Виноградов был задержан сотрудниками полиции в середине декабря 2023 года. Его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова, однофамильца градоначальника, в виде беговой дорожки. В марте 2024 года мэру предъявили новое обвинение. На этот раз речь шла о получении 125 тысяч рублей от того же предпринимателя Дмитрия Виноградова. Мэр Троицка до сих пор остается в СИЗО. Своей вины он не признает. Бизнесмен Виноградов стал сотрудничать со следствием. Он дал показания на мэра и был выпущен из СИЗО под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено третье уголовное дело в отношении мэра Троицка Александра Виноградова по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Дело в отношении главы города Троицка возбуждено по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе. По версии следствия эти деньги предназначались за выдачу разрешения на строительство. Виноградов был задержан сотрудниками полиции в середине декабря 2023 года. Его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова, однофамильца градоначальника, в виде беговой дорожки. В марте 2024 года мэру предъявили новое обвинение. На этот раз речь шла о получении 125 тысяч рублей от того же предпринимателя Дмитрия Виноградова. Мэр Троицка до сих пор остается в СИЗО. Своей вины он не признает. Бизнесмен Виноградов стал сотрудничать со следствием. Он дал показания на мэра и был выпущен из СИЗО под домашний арест.