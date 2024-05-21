Мэр Троицка Виноградов в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО

22 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Александра Виноградова оставили в СИЗО до 12 июня Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в получении взяток, 22 мая в очередной раз не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, решение о содержании градоначальника под стражей до 12 июня оставлено без изменений. «Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виноградова. Решение Центрального райсуда, согласно которому мэру продлили срок в СИЗО до 12 июня, оставили без изменений», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Виноградов был задержан сотрудниками полиции в середине декабря 2023 года. Его обвинили в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. По версии следствия, коммерсант заплатил градоначальнику беговой дорожкой и наличными, чтобы тот оказал содействие с введением в эксплуатацию торгового объекта. Виноградов-предприниматель также был задержан. Вместе с Виноградовыми был задержан посредник при передаче взяток, другой троицкий бизнесмен Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Он с первых дней после задержания стал сотрудничать со следствием, давал показания в отношении мэра и предпринимателя. В один из дней на него пытались совершить покушение, однако в управлении ФСБ по региону узнали о плане и предотвратили убийство, задержав заказчика, риэлтора фирмы «Этажи» Полину Иосифову, имеющую связи с Виноградовым-бизнесменом. Сейчас следователи проверяют обоих Виноградовых на причастность к организации покушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в получении взяток, 22 мая в очередной раз не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, решение о содержании градоначальника под стражей до 12 июня оставлено без изменений. «Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виноградова. Решение Центрального райсуда, согласно которому мэру продлили срок в СИЗО до 12 июня, оставили без изменений», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Виноградов был задержан сотрудниками полиции в середине декабря 2023 года. Его обвинили в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. По версии следствия, коммерсант заплатил градоначальнику беговой дорожкой и наличными, чтобы тот оказал содействие с введением в эксплуатацию торгового объекта. Виноградов-предприниматель также был задержан. Вместе с Виноградовыми был задержан посредник при передаче взяток, другой троицкий бизнесмен Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Он с первых дней после задержания стал сотрудничать со следствием, давал показания в отношении мэра и предпринимателя. В один из дней на него пытались совершить покушение, однако в управлении ФСБ по региону узнали о плане и предотвратили убийство, задержав заказчика, риэлтора фирмы «Этажи» Полину Иосифову, имеющую связи с Виноградовым-бизнесменом. Сейчас следователи проверяют обоих Виноградовых на причастность к организации покушения.