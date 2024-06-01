Какими силами обладает Европа для противостояния с Россией

Аналитик Джерелиевский: у Европы возникла тяжелая ситуация с бронетехникой и ПВО

01 июня 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Европа отправила значительную часть бронетехники на Украину, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европе необходимо время для полноценной работы своего военно-промышленного комплекса. Пока у них недостаточно бронетехники и ПВО, чтобы вступать в прямое противостояние с РФ. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «У них катастрофическая ситуация с бронетехникой. Значительная часть отправлена на Украину, плюс ее всегда было не очень много после завершения холодной войны. Где-то в пределах 300 в составе бундесвера, 200 с чем-то танков у британской армии, во Франции побольше, но тоже немного. Кроме того, сухопутную группировку, по мнению экспертов, могут выставить едва ли больше 300 штыков сейчас. Это совершенно недостаточно против нашей страны», — сказал Борис Джерелиевский. Новость по теме Военный аналитик: НАТО строит базы для хранения оружия возле границы РФ По его словам, также есть проблемы со средствами противовоздушной обороны. «Недавно прошла информация, что Европа всего лишь на 5% обеспечена ПВО. Это одна из самых дорогих и наукоемких составляющих. Разработки в этом направлении велись, но с нашими не сопоставимы. При этом их очень немного даже для собственной обороны», — добавил эксперт. Однако есть и сильные стороны, продолжил аналитик. «Это Военно-воздушные силы, достаточно мощная авиационная группировка и еще значительные запасы крылатых ракет, но для ведения войны против России этого недостаточно. В ближайшие несколько лет им необходимо все эти недочеты восполнять», — объяснил собеседник URA.RU. По данным Reuters, президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Париж рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа находится на промежуточном этапе подготовки к военным действиям против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европе необходимо время для полноценной работы своего военно-промышленного комплекса. Пока у них недостаточно бронетехники и ПВО, чтобы вступать в прямое противостояние с РФ. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «У них катастрофическая ситуация с бронетехникой. Значительная часть отправлена на Украину, плюс ее всегда было не очень много после завершения холодной войны. Где-то в пределах 300 в составе бундесвера, 200 с чем-то танков у британской армии, во Франции побольше, но тоже немного. Кроме того, сухопутную группировку, по мнению экспертов, могут выставить едва ли больше 300 штыков сейчас. Это совершенно недостаточно против нашей страны», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, также есть проблемы со средствами противовоздушной обороны. «Недавно прошла информация, что Европа всего лишь на 5% обеспечена ПВО. Это одна из самых дорогих и наукоемких составляющих. Разработки в этом направлении велись, но с нашими не сопоставимы. При этом их очень немного даже для собственной обороны», — добавил эксперт. Однако есть и сильные стороны, продолжил аналитик. «Это Военно-воздушные силы, достаточно мощная авиационная группировка и еще значительные запасы крылатых ракет, но для ведения войны против России этого недостаточно. В ближайшие несколько лет им необходимо все эти недочеты восполнять», — объяснил собеседник URA.RU. По данным Reuters, президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Париж рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа находится на промежуточном этапе подготовки к военным действиям против России.