В Магнитогорске состоялось чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина. Видео

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Кубок КХЛ и чествование команды "Металлург" в Магнитогорске. Магнитогорск, кубок гагарина, хк металлург
В Магнитогорске чествуют завоевавшую Кубок Гагарина команду «Металлург» Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 31 мая состоялось чествование хоккейной команды «Металлург» за победу на чемпионате КХЛ. Как передал корреспондент URA.RU, праздник состоялся в стенах ледовой арены.

«Горожане вместе со своей командой отпраздновали победу на чемпионате КХЛ. В ледовой арене „Металлург“ собрался полный зал зрителей. Выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Рашников заявил о том, что в октябре будет завершена подготовка проекта хоккейной академии и начнется строительство. А 1 сентября в городе запустят жилой блок для проживания спортсменов.

Праздник 31 мая начался с чемпионского парада, в ходе которого вынесли Кубок Гагарина. Перед хоккеистами выстроилась очередь из желающих взять у них автографы. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Перед собравшимися выступят Клава Кока, «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show».

Клуб «Металлург» признан лучшим в Континентальной хоккейной лиге по итогам сезона 2023—2024 годов. «Металлург» выиграл главный приз лиги — Кубок Гагарина, также достиг лучших показателей по финансированию, посещаемости матчей и других.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 31 мая состоялось чествование хоккейной команды «Металлург» за победу на чемпионате КХЛ. Как передал корреспондент URA.RU, праздник состоялся в стенах ледовой арены. «Горожане вместе со своей командой отпраздновали победу на чемпионате КХЛ. В ледовой арене „Металлург“ собрался полный зал зрителей. Выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Рашников заявил о том, что в октябре будет завершена подготовка проекта хоккейной академии и начнется строительство. А 1 сентября в городе запустят жилой блок для проживания спортсменов. Праздник 31 мая начался с чемпионского парада, в ходе которого вынесли Кубок Гагарина. Перед хоккеистами выстроилась очередь из желающих взять у них автографы. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Перед собравшимися выступят Клава Кока, «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». Клуб «Металлург» признан лучшим в Континентальной хоккейной лиге по итогам сезона 2023—2024 годов. «Металлург» выиграл главный приз лиги — Кубок Гагарина, также достиг лучших показателей по финансированию, посещаемости матчей и других.
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Ссылки по теме
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