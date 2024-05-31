Когда в Тюмени выберут главу города

Мэра выберут на заседании думы
В Тюмени 27 июня на заседании думы выберут главу города. Об этом сообщила председатель городской думы города Светлана Иванова.
«Главу Тюмени депутаты выберут 27 июня», — слова Ивановой передает журналист URA.RU. Это произойдет на следующем заседании думы.
Городские депутаты 1 июня выбрали врио мэра Тюмени. Им стал его заместитель Петр Вагин. Он занял должность Руслана Кухарука, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. О том, что еще известно о врио главы Тюмени — в материале URA.RU.
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