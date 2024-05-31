31 мая 2024

Когда в Тюмени выберут главу города

В Тюмени 27 июня выберут мэра города
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, областная дума тюмени
Мэра выберут на заседании думы Фото:

В Тюмени 27 июня на заседании думы выберут главу города. Об этом сообщила председатель городской думы города Светлана Иванова.

«Главу Тюмени депутаты выберут 27 июня», — слова Ивановой передает журналист URA.RU. Это произойдет на следующем заседании думы.

Городские депутаты 1 июня выбрали врио мэра Тюмени. Им стал его заместитель Петр Вагин. Он занял должность Руслана Кухарука, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. О том, что еще известно о врио главы Тюмени — в материале URA.RU.

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В Тюмени 27 июня на заседании думы выберут главу города. Об этом сообщила председатель городской думы города Светлана Иванова. «Главу Тюмени депутаты выберут 27 июня», — слова Ивановой передает журналист URA.RU. Это произойдет на следующем заседании думы. Городские депутаты 1 июня выбрали врио мэра Тюмени. Им стал его заместитель Петр Вагин. Он занял должность Руслана Кухарука, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. О том, что еще известно о врио главы Тюмени — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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