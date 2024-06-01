Джигурда опроверг информацию о подписании контракта с Минобороны

Информация о том, что российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Никита Джигурда подписал контракт с Минобороны РФ устарела. Об этом сообщил сам артист.
«Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов <...>Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — заявил Джигурда РИА Новости. Он отметил, что его тогда не взяли из-за возраста.
Артист сообщил, что на СВО реализуют его идею использовать дробовики против дронов. Это особенно его радует.
Также, по словам Джигурды, он продолжает помогать ВС РФ. Он отметил, что за два года побывал в Донбассе пять раз. В каждый свой визит он привозил гуманитарную помощь, медикаменты, УАЗы и дроны российским бойцам.
Ранее сообщалось, что Никита Джигурда собрался служить в зоне СВО в подразделении, в котором состоит муж арестованной скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Источник уточнял, что Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить.
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