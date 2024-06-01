Петр Чернышев дал первый комментарий после похорон Заворотнюк. Видео

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Муж Анастасии Заворотнюк сообщил, что любовь поклонников всегда придавала силы актрисе
Муж Анастасии Заворотнюк сообщил, что любовь поклонников всегда придавала силы актрисе Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Фигурист Пётр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, впервые прокомментировал прощание с актрисой. Он выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы.

«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит всё сверху и радуется, что всё будет хорошо», — отметил Чернышев, его слова передает корреспондент URA.RU. После он покинул церемонию прощания с актрисой на Троекуровском кладбище.

Актриса Заворотнюк скончалась на 54 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Церемония прощания проходила 1 июня в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище на аллее знаменитостей.

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Фигурист Пётр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, впервые прокомментировал прощание с актрисой. Он выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы. «Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит всё сверху и радуется, что всё будет хорошо», — отметил Чернышев, его слова передает корреспондент URA.RU. После он покинул церемонию прощания с актрисой на Троекуровском кладбище. Актриса Заворотнюк скончалась на 54 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Церемония прощания проходила 1 июня в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище на аллее знаменитостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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