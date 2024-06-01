Фигурист Пётр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, впервые прокомментировал прощание с актрисой. Он выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы.
«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит всё сверху и радуется, что всё будет хорошо», — отметил Чернышев, его слова передает корреспондент URA.RU. После он покинул церемонию прощания с актрисой на Троекуровском кладбище.
Актриса Заворотнюк скончалась на 54 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Церемония прощания проходила 1 июня в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище на аллее знаменитостей.
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