На гастрономическом фестивале «Вкусы Кургана» гостей накормили рекордными двумя с половиной тысячами литров ухи. Приготовлением занимались повара из Ялуторовска Тюменской области, пояснил корреспондент URA.RU, который побывал на празднике в Белозерском округе.
«Уху готовили повара из Ялуторовска. Гости устроили ажиотаж на дегустации. Выстроилась огромная очередь. Этим объемом можно накормить примерно 8 тысяч человек», — пояснил корреспондент агентства.
По данным telegram-канала «Короче, Курган», раздачей руководила глава Белозерского округа Наталья Богданова. Ей лично уха понравилась.
Ранее URA.RU писало, что из машин желающих попасть на фестиваль образовалась пробка в несколько километров. Организаторы подчеркивали, у присутствующих есть уникальная возможность установить кулинарный рекорд. Праздник был организован на озере Ачикуль.
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