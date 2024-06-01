Тюменские повара накормили гостей курганского фестиваля тысячами литров ухи. Видео

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В рамках праздника была проведена дегустация (архивное фото)
В рамках праздника была проведена дегустация (архивное фото) Фото:

На гастрономическом фестивале «Вкусы Кургана» гостей накормили рекордными двумя с половиной тысячами литров ухи. Приготовлением занимались повара из Ялуторовска Тюменской области, пояснил корреспондент URA.RU, который побывал на празднике в Белозерском округе.

«Уху готовили повара из Ялуторовска. Гости устроили ажиотаж на дегустации. Выстроилась огромная очередь. Этим объемом можно накормить примерно 8 тысяч человек», — пояснил корреспондент агентства.

По данным telegram-канала «Короче, Курган», раздачей руководила глава Белозерского округа Наталья Богданова. Ей лично уха понравилась.

Ранее URA.RU писало, что из машин желающих попасть на фестиваль образовалась пробка в несколько километров. Организаторы подчеркивали, у присутствующих есть уникальная возможность установить кулинарный рекорд. Праздник был организован на озере Ачикуль.

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На гастрономическом фестивале «Вкусы Кургана» гостей накормили рекордными двумя с половиной тысячами литров ухи. Приготовлением занимались повара из Ялуторовска Тюменской области, пояснил корреспондент URA.RU, который побывал на празднике в Белозерском округе. «Уху готовили повара из Ялуторовска. Гости устроили ажиотаж на дегустации. Выстроилась огромная очередь. Этим объемом можно накормить примерно 8 тысяч человек», — пояснил корреспондент агентства. По данным telegram-канала «Короче, Курган», раздачей руководила глава Белозерского округа Наталья Богданова. Ей лично уха понравилась. Ранее URA.RU писало, что из машин желающих попасть на фестиваль образовалась пробка в несколько километров. Организаторы подчеркивали, у присутствующих есть уникальная возможность установить кулинарный рекорд. Праздник был организован на озере Ачикуль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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