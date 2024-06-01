Боярский признался, что не стал бы артистом без Тереховой

Российский актер Михаил Боярский заявил, что стал артистом благодаря Маргарите Тереховой — именно она настояла на том, чтобы он играл роль Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетера». Такую историю о начале своей карьеры рассказал актер на шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.
«Я надеюсь, что её близкие и родные передают от меня привет, потому что я без неё не артист. Я люблю вас, Маргарита Борисовна, и как Д'Артаньян, и как Теодоро (Главная роль Боярского в фильме „Собака на сене“ — прим. URA.RU). Я был начинающим актером, и она настояла, чтобы в роли Д'Артаньяна снимался именно я», — поделился Боярский в эфире телешоу. Он добавил, что его сценическое сердце принадлежит именно Тереховой.
Народная артистка России Маргарита Терехова 25 мая попала в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Она запомнилась зрителям по ролям Дианы в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», жены Натальи в картине «Зеркало» и Елены Вороновой из «Давай поженимся». Актриса театра и кино уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит из-за болезни Альцгеймера. Ее дочь поделилась, что не каждый выдержит уход за человеком с таким заболеванием.
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