01 июня 2024

Боярский признался, что не стал бы артистом без Тереховой

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Боярского, именно Терехова настояла на его роли в фильме "Три мушкетера"
По словам Боярского, именно Терехова настояла на его роли в фильме "Три мушкетера" Фото:

Российский актер Михаил Боярский заявил, что стал артистом благодаря Маргарите Тереховой — именно она настояла на том, чтобы он играл роль Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетера». Такую историю о начале своей карьеры рассказал актер на шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

«Я надеюсь, что её близкие и родные передают от меня привет, потому что я без неё не артист. Я люблю вас, Маргарита Борисовна, и как Д'Артаньян, и как Теодоро (Главная роль Боярского в фильме „Собака на сене“ — прим. URA.RU). Я был начинающим актером, и она настояла, чтобы в роли Д'Артаньяна снимался именно я», — поделился Боярский в эфире телешоу. Он добавил, что его сценическое сердце принадлежит именно Тереховой.

Народная артистка России Маргарита Терехова 25 мая попала в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Она запомнилась зрителям по ролям Дианы в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», жены Натальи в картине «Зеркало» и Елены Вороновой из «Давай поженимся». Актриса театра и кино уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит из-за болезни Альцгеймера. Ее дочь поделилась, что не каждый выдержит уход за человеком с таким заболеванием.

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Российский актер Михаил Боярский заявил, что стал артистом благодаря Маргарите Тереховой — именно она настояла на том, чтобы он играл роль Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетера». Такую историю о начале своей карьеры рассказал актер на шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. «Я надеюсь, что её близкие и родные передают от меня привет, потому что я без неё не артист. Я люблю вас, Маргарита Борисовна, и как Д'Артаньян, и как Теодоро (Главная роль Боярского в фильме „Собака на сене“ — прим. URA.RU). Я был начинающим актером, и она настояла, чтобы в роли Д'Артаньяна снимался именно я», — поделился Боярский в эфире телешоу. Он добавил, что его сценическое сердце принадлежит именно Тереховой. Народная артистка России Маргарита Терехова 25 мая попала в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Она запомнилась зрителям по ролям Дианы в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», жены Натальи в картине «Зеркало» и Елены Вороновой из «Давай поженимся». Актриса театра и кино уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит из-за болезни Альцгеймера. Ее дочь поделилась, что не каждый выдержит уход за человеком с таким заболеванием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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