Власти ЯНАО отправили детям Волновахи 5000 подарков

Власти ЯНАО подготовили и отправили детям подшефной Волновахи (ДНР) 5000 сладких подарков. Посылки собраны ко Дню защиты детей. Информация опубликована на сайте правительства округа.
«Ямал передал детям Волновахи пять тысяч сладких подарков. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в честь Дня защиты детей подарок получит каждый ребенок на подшефной территории», — сообщается на сайте окружных властей. Сладкие наборы уже доставлены, и их выдача начнется в ближайшее время.
Мэр Салехарда Алексей Титовский ранее лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху. Большая часть посылок предназначалась для ямальских бойцов. Кроме общего шефства Ямала над Волновахским районом, каждый муниципалитет округа взял шефство над определенными поселками. Салехард курирует саму Волноваху, а также Новопавловку, Григоровку и Трудовое.
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