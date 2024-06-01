На «Майскую прогулку» в Сысерти пришли тысячи горожан

В Сысерти (Свердловская область) 2 июня прошла «Майская прогулка». Больше двух тысяч горожан собрались у здания Спортивной школы олимпийского резерва и вышли по одному из пяти маршрутов. Некоторые из них прошли через местные достопримечательности, рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова.
«Семейный маршрут на восемь километров „Папа, мама, я — спортивная семья“ частично идёт по историческим местам города Сысерти. Остальные маршруты проходят по парку „Бажовские места“: через живописный пешеходный мост в посёлке Луч в сторону Верхней Сысерти, через Карандашный увал с посещением жемчужины уральской природы — озера Тальков камень», — рассказала Протасова департаменту информационной политики региона.
На всех направлениях были оборудованы контрольные пункты, где можно было пополнить запас воды, отдохнуть и поучаствовать в конкурсах. Например, на некоторых точках горожане играли в лазертаг, проходили квесты и практиковались в оказании первой медицинской помощи. На финише впервые за 13-летнюю историю мероприятия был организован лекторий, где рассказывали о здоровье, правильном дыхании и борьбе с тревогой.
В Екатеринбурге «Майская прогулка» прошла 19 мая. Тысячи горожан вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и прогуляться по живописным местам города и его окрестностей. Подробнее о том, чем удивила и расстроила екатеринбуржцев прогулка, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!