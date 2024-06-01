01 июня 2024

На «Майскую прогулку» в Сысерти пришли тысячи горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Майскую прогулку» в Сысерти пришло около двух тысяч человек
На «Майскую прогулку» в Сысерти пришло около двух тысяч человек Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 2 июня прошла «Майская прогулка». Больше двух тысяч горожан собрались у здания Спортивной школы олимпийского резерва и вышли по одному из пяти маршрутов. Некоторые из них прошли через местные достопримечательности, рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова.

«Семейный маршрут на восемь километров „Папа, мама, я — спортивная семья“ частично идёт по историческим местам города Сысерти. Остальные маршруты проходят по парку „Бажовские места“: через живописный пешеходный мост в посёлке Луч в сторону Верхней Сысерти, через Карандашный увал с посещением жемчужины уральской природы — озера Тальков камень», — рассказала Протасова департаменту информационной политики региона.

На всех направлениях были оборудованы контрольные пункты, где можно было пополнить запас воды, отдохнуть и поучаствовать в конкурсах. Например, на некоторых точках горожане играли в лазертаг, проходили квесты и практиковались в оказании первой медицинской помощи. На финише впервые за 13-летнюю историю мероприятия был организован лекторий, где рассказывали о здоровье, правильном дыхании и борьбе с тревогой.

В Екатеринбурге «Майская прогулка» прошла 19 мая. Тысячи горожан вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и прогуляться по живописным местам города и его окрестностей. Подробнее о том, чем удивила и расстроила екатеринбуржцев прогулка, — в материале URA.RU.

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В Сысерти (Свердловская область) 2 июня прошла «Майская прогулка». Больше двух тысяч горожан собрались у здания Спортивной школы олимпийского резерва и вышли по одному из пяти маршрутов. Некоторые из них прошли через местные достопримечательности, рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова. «Семейный маршрут на восемь километров „Папа, мама, я — спортивная семья“ частично идёт по историческим местам города Сысерти. Остальные маршруты проходят по парку „Бажовские места“: через живописный пешеходный мост в посёлке Луч в сторону Верхней Сысерти, через Карандашный увал с посещением жемчужины уральской природы — озера Тальков камень», — рассказала Протасова департаменту информационной политики региона. На всех направлениях были оборудованы контрольные пункты, где можно было пополнить запас воды, отдохнуть и поучаствовать в конкурсах. Например, на некоторых точках горожане играли в лазертаг, проходили квесты и практиковались в оказании первой медицинской помощи. На финише впервые за 13-летнюю историю мероприятия был организован лекторий, где рассказывали о здоровье, правильном дыхании и борьбе с тревогой. В Екатеринбурге «Майская прогулка» прошла 19 мая. Тысячи горожан вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и прогуляться по живописным местам города и его окрестностей. Подробнее о том, чем удивила и расстроила екатеринбуржцев прогулка, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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