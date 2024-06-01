01 июня 2024

БМД-2, которые ремонтируют дочки «Курганмашзавода», помогли сдержать натиск ВСУ. Видео

Военкоры РФ показали работу БМД-2 под Кременной
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Украинские боевики продолжают оказывать сопротивление на краснолиманском направлении
Украинские боевики продолжают оказывать сопротивление на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские БМД-2 помогают сдержать атаки противника на территории Серебрянского лесничества в районе Кременной. Работу техники показали военкоры РФ.

«БМД-2 ВС РФ ведет огонь из 30-мм автоматической пушки 2А42. Территория Серебрянского лесничества», — написано в telegram-канале «Танки мира». К сообщению приложено видео обстрела украинских позиций.

БМД-2, поврежденные в бою, отправляют на ремонт на предприятия «Курганмашзавода». В войска бронемашины поступают по заказу Минобороны России. Ранее десантники с помощью БМД-2 разгромили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (Бахмута).

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Российские БМД-2 помогают сдержать атаки противника на территории Серебрянского лесничества в районе Кременной. Работу техники показали военкоры РФ. «БМД-2 ВС РФ ведет огонь из 30-мм автоматической пушки 2А42. Территория Серебрянского лесничества», — написано в telegram-канале «Танки мира». К сообщению приложено видео обстрела украинских позиций. БМД-2, поврежденные в бою, отправляют на ремонт на предприятия «Курганмашзавода». В войска бронемашины поступают по заказу Минобороны России. Ранее десантники с помощью БМД-2 разгромили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (Бахмута).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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