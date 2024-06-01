БМД-2, которые ремонтируют дочки «Курганмашзавода», помогли сдержать натиск ВСУ. Видео

Украинские боевики продолжают оказывать сопротивление на краснолиманском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские БМД-2 помогают сдержать атаки противника на территории Серебрянского лесничества в районе Кременной. Работу техники показали военкоры РФ.
«БМД-2 ВС РФ ведет огонь из 30-мм автоматической пушки 2А42. Территория Серебрянского лесничества», — написано в telegram-канале «Танки мира». К сообщению приложено видео обстрела украинских позиций.
БМД-2, поврежденные в бою, отправляют на ремонт на предприятия «Курганмашзавода». В войска бронемашины поступают по заказу Минобороны России. Ранее десантники с помощью БМД-2 разгромили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (Бахмута).
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