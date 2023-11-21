Предприятие «Курганмашзавода» отправило на фронт партию БМП-2 после ремонта

22 ноября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Амурская дочка «Курганмашзавода» отгрузила на фронт партию БМП-2 после капремонта (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковое предприятие из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод» поставил на фронт в рамках гособоронзаказа новую партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ отправил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. Были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронемашин. Также сотрудники предприятия оснащают БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты», — сообщили в холдинге. В октябре амурская дочка «Курганмашзавода» отремонтировала столько же техники, сколько фактически поставила за весь прошлый год. В связи с увеличением гособоронзаказа и возросшей нагрузки на бронетанковом предприятии был расширен штат и увеличены зарплаты работникам. За последние месяцы на ремонтный завод принято около ста сотрудников и есть готовность трудоустроить еще более 100 человек. В частности, требуются токари, слесари, инженеры конструкторы. «Выражаю благодарность сотрудникам „560 БТРЗ“ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. Ждем специалистов всех рабочих профессий на нашем заводе», — добавил и. о. исполнительного директора «560 БТРЗ» Андрей Дорничев. В конце октября URA.RU сообщало об отправке с «Курганмашзавода» новых бронемашин БМП-3 на фронт. Также в рамках госзаказа была отгружена бронетехника с дочерних предприятий КМЗ — волгоградского филиала и свердловского ремзавода. В войска были отправлены очередные партии отремонтированных десантных бронемашин БМД-2, БТР-Д и БТР-РД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бронетанковое предприятие из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод» поставил на фронт в рамках гособоронзаказа новую партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ отправил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. Были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронемашин. Также сотрудники предприятия оснащают БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты», — сообщили в холдинге. В октябре амурская дочка «Курганмашзавода» отремонтировала столько же техники, сколько фактически поставила за весь прошлый год. В связи с увеличением гособоронзаказа и возросшей нагрузки на бронетанковом предприятии был расширен штат и увеличены зарплаты работникам. За последние месяцы на ремонтный завод принято около ста сотрудников и есть готовность трудоустроить еще более 100 человек. В частности, требуются токари, слесари, инженеры конструкторы. «Выражаю благодарность сотрудникам „560 БТРЗ“ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. Ждем специалистов всех рабочих профессий на нашем заводе», — добавил и. о. исполнительного директора «560 БТРЗ» Андрей Дорничев. В конце октября URA.RU сообщало об отправке с «Курганмашзавода» новых бронемашин БМП-3 на фронт. Также в рамках госзаказа была отгружена бронетехника с дочерних предприятий КМЗ — волгоградского филиала и свердловского ремзавода. В войска были отправлены очередные партии отремонтированных десантных бронемашин БМД-2, БТР-Д и БТР-РД.