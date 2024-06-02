Челябинский минсельхоз выступил с экстренным обращением к родителям

Минсельхоз Челябинской области призывает отказаться от опасных аттракционов

Владельцы батутов находятся в числе злостных нарушителей закона Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинских родителей призывают не покупать детям билеты на незарегистрированные аттракционы. С экстренным обращение выступило министерство сельского хозяйства Челябинской области, которое с прошлого года курирует деятельность аттракционов.

«Ради Вашей безопасности и безопасности Ваших детей рекомендуем воздержаться от использования незарегистрированных аттракционов. Ежегодно происходит более 100 чрезвычайных происшествий на аттракционах, в том числе травмирование детей и смертельных случаев. Самым частым нарушителем является надувной батут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Знак государственной регистрации подтверждает, что развлекательное оборудование прошло оценку технического состояния и безопасности. Также гарантирует, что обслуживающий персонал аттракциона обучен работе на таком оборудовании и обладает необходимыми знаниями по действиям в экстремальных ситуациях, а сам аттракцион эксплуатируется с соблюдением установленных требований безопасности.

Отсутствие государственного регистрационного знака на входе в аттракцион говорит, что он не был проверен, значит, может быть небезопасен. В минсельхозе Челябинской области призывают воздержаться от использования незарегистрированных аттракционов, а также сообщать о подобных случаях в ведомство.

В Челябинске 18 мая маленькая девочка получила травму, прыгая на батуте. Аттракцион находился на площадке около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка девочка неудачно упала, а после не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводило проверку по данному инциденту. Травмированием ребенка на батуте в Челябинске также заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.