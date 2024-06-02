Памятник героям СВО в Перми оплатит фонд 300-летия города

В Перми заключили контракт на создание памятника участникам спецоперации. Займется скульптурой Алексей Залазаев, а работы оплатит Фонд содействия развитию Перми «Пермь-300». Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики мэрии.
«Авторский договор заключен с известным скульптором Алексеем Залазаевым. Сторонами подписанного договора стали Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края, как инициатор и заказчик проекта, Фонд содействия развитию города Перми „Пермь-300“, который профинансирует все работы по созданию памятника, и Городской центр охраны памятников Перми, на баланс которого будет передан монумент для дальнейшего содержания», — говорится на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Сумма контракта не раскрывается.
Памятник планируется установить в 2025 году. Он, как рассказывало URA.RU, появится в новом сквере у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Главная фигура воина-знаменосца с флагом Христа расположена на «возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», говорилось в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра.
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