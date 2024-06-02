02 июня 2024
01 июня 2024

Памятник героям СВО в Перми оплатит фонд 300-летия города

© Служба новостей «URA.RU»
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Монумент создаст Алексей Залазаев
Монумент создаст Алексей Залазаев Фото:

В Перми заключили контракт на создание памятника участникам спецоперации. Займется скульптурой Алексей Залазаев, а работы оплатит Фонд содействия развитию Перми «Пермь-300». Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики мэрии.

«Авторский договор заключен с известным скульптором Алексеем Залазаевым. Сторонами подписанного договора стали Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края, как инициатор и заказчик проекта, Фонд содействия развитию города Перми „Пермь-300“, который профинансирует все работы по созданию памятника, и Городской центр охраны памятников Перми, на баланс которого будет передан монумент для дальнейшего содержания», — говорится на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Сумма контракта не раскрывается.

Памятник планируется установить в 2025 году. Он, как рассказывало URA.RU, появится в новом сквере у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Главная фигура воина-знаменосца с флагом Христа расположена на «возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», говорилось в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра. 

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В Перми заключили контракт на создание памятника участникам спецоперации. Займется скульптурой Алексей Залазаев, а работы оплатит Фонд содействия развитию Перми «Пермь-300». Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики мэрии. «Авторский договор заключен с известным скульптором Алексеем Залазаевым. Сторонами подписанного договора стали Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края, как инициатор и заказчик проекта, Фонд содействия развитию города Перми „Пермь-300“, который профинансирует все работы по созданию памятника, и Городской центр охраны памятников Перми, на баланс которого будет передан монумент для дальнейшего содержания», — говорится на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Сумма контракта не раскрывается. Памятник планируется установить в 2025 году. Он, как рассказывало URA.RU, появится в новом сквере у Дома чекистов на улице Сибирская. Монумент будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Главная фигура воина-знаменосца с флагом Христа расположена на «возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», говорилось в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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