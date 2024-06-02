02 июня 2024
01 июня 2024

В Кургане показали кадры из новой школы в Заозерном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, стройка, заозерный
Губернатор Шумков и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» осмотрели новую школу на 1500 мест Фото:

Предприятие «Курганстальмост» показало кадры из новой школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного, открытие которой планировалось в конце 2023 года. Новый объект посетили гендиректор завода Дмитрий Парышев и губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщается в группе «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня получили акт строительной готовности, но необходимо до лицензирования школы провести ряд мероприятий и на улице, и внутри», — отметил Шумков при посещении школы. На видео губернатор и другие чиновники обошли школу, оценив возможности, которые получат обучающиеся. Шумков отметил просторные актовые и спортивные залы, а также современное оборудование учебном заведении.

Ранее URA.RU писало, что Шумков 1 июня посетил школу на полторы тысячи мест в Заозерном. Объект планировали сдать в конце прошлого года, но срок перенесли. Прежнего подрядчика из Москвы заменила компания «Курганстальмост». В феврале губернатор раскритиковал затянувшееся строительство. Бывший чиновник заявлял, что на строительство школы подрядчику ЗАО «Курганстальмост» было выделено свыше 1,5 млрд рублей.

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Предприятие «Курганстальмост» показало кадры из новой школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного, открытие которой планировалось в конце 2023 года. Новый объект посетили гендиректор завода Дмитрий Парышев и губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщается в группе «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня получили акт строительной готовности, но необходимо до лицензирования школы провести ряд мероприятий и на улице, и внутри», — отметил Шумков при посещении школы. На видео губернатор и другие чиновники обошли школу, оценив возможности, которые получат обучающиеся. Шумков отметил просторные актовые и спортивные залы, а также современное оборудование учебном заведении. Ранее URA.RU писало, что Шумков 1 июня посетил школу на полторы тысячи мест в Заозерном. Объект планировали сдать в конце прошлого года, но срок перенесли. Прежнего подрядчика из Москвы заменила компания «Курганстальмост». В феврале губернатор раскритиковал затянувшееся строительство. Бывший чиновник заявлял, что на строительство школы подрядчику ЗАО «Курганстальмост» было выделено свыше 1,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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