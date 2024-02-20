Шумков раскритиковал затянувшееся строительство самой большой школы Кургана. Инсайд

21 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал ход строительных работ в школе на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный со строительной сферой. «Губернатор Вадим Шумков проверил ход строительства школы на 1500 мест в Заозерном. Глава региона остался недоволен темпа работ и раскритиковал субподрядчиков. Дал поручение закончить объект в срок до 10 марта», — рассказал инсайдер. В проверке школы также приняли участие замгубернатора Константин Малышев, представители городского УКСа и генподрядчика. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства региона. Ответ ожидается. Изначально школу должны были сдать в конце 2023 года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены на новый год. На фоне проблем со школой после проверок силовиками был задержан бывший глава УКСа Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов для объекта. Экс-чиновник свою вину не признал. Вместе с ним задерживали начальника «Авиапромстрой» из Москвы Дениса Явшева, фирма которого начинала строить школу, но отказалась от проекта. Также до этих арестов из-за срывов графика работ увольнялась директор школы-заказчика №52 Людмила Алешкова. Пришедший на место Минина бывший руководитель транспортного управления Павел Коваленко всего месяц пробыл в должности врио директора УКСа после чего ушел в отставку. По данным инсайдеров на пост главы управления капстроительства претендует специалист из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что рабочие ночуют в кабинетах, чтобы быстрее достроить школу в Заозерном. В ночное время работники делают штукатурку и плитку в помещениях. Инсайдеры сообщали, что субподрядчиков часто собирают на совещания и требуют ускорить темпы работ. На объекте еще не завершены работы центральной части здания, выполнены не все внутренние и внешние отделочные работы, не закончено благоустройство территории школы. При этом на объект уже начали завозить мебель и оборудование.