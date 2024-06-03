Челябинец умер от инфаркта после спора с застройщиком из-за дома

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, солнечная долина, стройка
Заплатив за постройку дома, челябинец остался без жилья и денег Фото:

Житель Челябинской области Растам Хайруллов скончался от инфаркта, когда не смог получить средства от застройщика за дом, построенный не по плану. Оставив бывшего клиента без денег и коттеджа, компания «Квадростройинвест» сменила юрисдикцию на московскую, и была закрыта. Строительство велось в поселке «Еланчик», где документы на участки согласовывал ныне находящийся под следствием Олег Прохоров.

«Мой отец Растам Хайруллов в августе 2007 года заключил договор инвестиционного строительства жилья на сумму 5,835 млн рублей площадью 194,5 кв метра с ООО „Квадростройинвест“ в лице директора Якова Окса. Когда возник спор из-за площади, договор расторгли, но денег в полном объеме отец не получил. В результате папа после инфаркта скончался, а мама осталась без жилья, так как оно было продано для оплаты за новое», — поделился с URA.RU сын пострадавшего Ринат Хайруллов.

Вместо согласованной в договоре площади, Компания «Квадростройинвест», которой руководил Окс, построило здание размером 254 кв метра. Доплатить примерно полтора миллиона рублей не получилось. Контракт расторгли в декабре 2010 года, коттедж сразу же был продан за шесть миллионов. По условиям дополнительного соглашения, застройщик к июню 2011 года обязался вернуть 5,73 млн рублей, но направил клиенту единственный транш размером в 150 тысяч рублей. Компания была перерегистрирована в Москве, а позже закрыта налоговыми органами с формулировкой об отсутствии деятельности.

Хайруллов-старший подал в Калининский районный суд Челябинска иск и выиграл процесс. Решение подтвердил областной суд. В ходе рассмотрения дела застройщик пытался оспорить полномочия Окса на момент подписания соглашения и его подпись. Однако почерковедческая экспертиза подлинность документа подтвердила. Согласие застройщика с условиями допсоглашения засвидетельствованы первым траншем компании клиенту.

В марте стало известно еще об одном конфликте в элитном поселке недалеко от берега одноименного озера Еланчик. Там под снос могут попасть около 50 домов, возведенных «КвадроСтроем» в зоне газопровода высокого давления. Разрешения на строительство выдавал Прохоров, работающий начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района. По данному факту чиновнику предъявлено обвинение, сам он 30 мая был вызван на допрос.

При подготовке материала URA.RU не смогло оперативно созвониться к Оксом: все его телефону отключены. Инженер фирмы Татьяна Максимова, в августе 2023 года комментировавшая URA.RU скандальное строительство дома на Еланчике, на звонок и СМС-сообщение также не ответила. Письменный запрос направлен на электронную почту компании. В качестве ответа прислано постановление отдела полиции «Центральный» по Челябинску об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ датирован мартом 2018 года и издан в ответ на заявление Хайруллина-младшего. Признаков мошенничества в полиции не обнаружили.

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Житель Челябинской области Растам Хайруллов скончался от инфаркта, когда не смог получить средства от застройщика за дом, построенный не по плану. Оставив бывшего клиента без денег и коттеджа, компания «Квадростройинвест» сменила юрисдикцию на московскую, и была закрыта. Строительство велось в поселке «Еланчик», где документы на участки согласовывал ныне находящийся под следствием Олег Прохоров. «Мой отец Растам Хайруллов в августе 2007 года заключил договор инвестиционного строительства жилья на сумму 5,835 млн рублей площадью 194,5 кв метра с ООО „Квадростройинвест“ в лице директора Якова Окса. Когда возник спор из-за площади, договор расторгли, но денег в полном объеме отец не получил. В результате папа после инфаркта скончался, а мама осталась без жилья, так как оно было продано для оплаты за новое», — поделился с URA.RU сын пострадавшего Ринат Хайруллов. Вместо согласованной в договоре площади, Компания «Квадростройинвест», которой руководил Окс, построило здание размером 254 кв метра. Доплатить примерно полтора миллиона рублей не получилось. Контракт расторгли в декабре 2010 года, коттедж сразу же был продан за шесть миллионов. По условиям дополнительного соглашения, застройщик к июню 2011 года обязался вернуть 5,73 млн рублей, но направил клиенту единственный транш размером в 150 тысяч рублей. Компания была перерегистрирована в Москве, а позже закрыта налоговыми органами с формулировкой об отсутствии деятельности. Хайруллов-старший подал в Калининский районный суд Челябинска иск и выиграл процесс. Решение подтвердил областной суд. В ходе рассмотрения дела застройщик пытался оспорить полномочия Окса на момент подписания соглашения и его подпись. Однако почерковедческая экспертиза подлинность документа подтвердила. Согласие застройщика с условиями допсоглашения засвидетельствованы первым траншем компании клиенту. В марте стало известно еще об одном конфликте в элитном поселке недалеко от берега одноименного озера Еланчик. Там под снос могут попасть около 50 домов, возведенных «КвадроСтроем» в зоне газопровода высокого давления. Разрешения на строительство выдавал Прохоров, работающий начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района. По данному факту чиновнику предъявлено обвинение, сам он 30 мая был вызван на допрос. При подготовке материала URA.RU не смогло оперативно созвониться к Оксом: все его телефону отключены. Инженер фирмы Татьяна Максимова, в августе 2023 года комментировавшая URA.RU скандальное строительство дома на Еланчике, на звонок и СМС-сообщение также не ответила. Письменный запрос направлен на электронную почту компании. В качестве ответа прислано постановление отдела полиции «Центральный» по Челябинску об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ датирован мартом 2018 года и издан в ответ на заявление Хайруллина-младшего. Признаков мошенничества в полиции не обнаружили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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