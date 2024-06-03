Челябинская компания по поиску рака кишечника обратится к медикам на ПМЭФ

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Искусственный интеллект улучшил свой результат выявления болезни до 98%
Искусственный интеллект улучшил свой результат выявления болезни до 98% Фото:

Компания «Эвалаб» из Челябинска, разработчик продукта по выявлению рака кишечника с помощью искусственного интеллекта, обратится к медикам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как URA.RU рассказал директор по продукту Евгений Алханов, участие в мероприятие стало возможно после включения разработки в список из 100 лучший идей РФ.

«Мы будем выступать перед представителями медицинских учреждений и профильных медкомпаний. Задачей будет рассказать о продукте и понять степень интереса к нему со стороны медицинского сообщества», — сообщил URA.RU Алханов.

Разработка полностью готова к использованию, и уже применяется в клиниках Москвы и Екатеринбурга. Перед компанией стоит задача зарегистрировать созданный комплекс Polyptron в качестве медицинского изделия. Процесс займет, по оценкам, около полутора лет.

В список «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив включило разработку челябинцев в феврале. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Как уточнил Алханов, в перечень пошло порядка десяти идей для медицины, в том числе Polyptron. Разработку поддержал Сбербанк. Сама компания с 2021 года является резидентом «Сколково» и регионального оператора IT-Park74.

Решение показало высокие результаты обнаружения рака кишечника на ранних стадиях. По оценкам создателей, комплекс поднял собственное качество диагностики полипов. Если год назад процент выявленных случаев составлял 74%, теперь показатель составил 98%.

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Компания «Эвалаб» из Челябинска, разработчик продукта по выявлению рака кишечника с помощью искусственного интеллекта, обратится к медикам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как URA.RU рассказал директор по продукту Евгений Алханов, участие в мероприятие стало возможно после включения разработки в список из 100 лучший идей РФ. «Мы будем выступать перед представителями медицинских учреждений и профильных медкомпаний. Задачей будет рассказать о продукте и понять степень интереса к нему со стороны медицинского сообщества», — сообщил URA.RU Алханов. Разработка полностью готова к использованию, и уже применяется в клиниках Москвы и Екатеринбурга. Перед компанией стоит задача зарегистрировать созданный комплекс Polyptron в качестве медицинского изделия. Процесс займет, по оценкам, около полутора лет. В список «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив включило разработку челябинцев в феврале. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Как уточнил Алханов, в перечень пошло порядка десяти идей для медицины, в том числе Polyptron. Разработку поддержал Сбербанк. Сама компания с 2021 года является резидентом «Сколково» и регионального оператора IT-Park74. Решение показало высокие результаты обнаружения рака кишечника на ранних стадиях. По оценкам создателей, комплекс поднял собственное качество диагностики полипов. Если год назад процент выявленных случаев составлял 74%, теперь показатель составил 98%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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