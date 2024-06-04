Погибшие между Челябинском и Екатеринбургом ехали через приложение Bla-Bla-Car

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП погибли четыре человека
В результате ДТП погибли четыре человека Фото:

Погибшая в ДТП на трассе между Челябинском и Екатеринбургом компания воспользовалась приложением Bla-Bla-Car для поиска попутчиков в поездке. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Водитель решил взять с собой попутчиков. Для этого воспользовался приложением Bla-Bla-Car. Компания выехала из Челябинска. Но доехать в Екатеринбург не смогла», — рассказал источник.

Очевидцы аварии сообщили URA.RU, что один человек из разбившейся машины после столкновения был еще жив. Но скончался до приезда медиков.

Авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. «Тойота» врезалась в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. В результате погибло четыре человека. Руководство областного управления ГАИ выехало на место происшествия.

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Погибшая в ДТП на трассе между Челябинском и Екатеринбургом компания воспользовалась приложением Bla-Bla-Car для поиска попутчиков в поездке. Об этом URA.RU рассказал источник. «Водитель решил взять с собой попутчиков. Для этого воспользовался приложением Bla-Bla-Car. Компания выехала из Челябинска. Но доехать в Екатеринбург не смогла», — рассказал источник. Очевидцы аварии сообщили URA.RU, что один человек из разбившейся машины после столкновения был еще жив. Но скончался до приезда медиков. Авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. «Тойота» врезалась в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. В результате погибло четыре человека. Руководство областного управления ГАИ выехало на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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