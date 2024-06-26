Челябинская прокуратура запросила для московского топ-менеджера 9,5 лет колонии

Прокурор запросил для Андрея Микитася реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском райсуде Челябинска прошли прения по делу замгендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася, обвиняемого в получении крупной взятки от челябинских компаний. Гособвинитель в ходе прений ориентировал суд на назначение Микитасю реального срока в колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Гособвинитель в прениях ориентировал суд на назначение наказания в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом 65 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также в качестве дополнительного наказания прокурор просил лишить Микитася права заниматься деятельностью, связанной с наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а равно занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет. И сохранить наложенный на его имущество арест на сумму 46 млн рублей.

Микитась был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2022 года. Его обвинили в получении взяток от представителей трех организаций. За это он, по версии следствия, помогал им с получением крупных грантов, оказывал общее покровительство.

В качестве посредника между Микитасем и представителями коммерческих фирм выступил сын бывшего руководителя Южно-Уральской регистрационной палаты, экс-главного архитектора Челябинской области Ореста Скреметы — Всеволод Скремета. Попав в поле зрения силовых структур он дал показания на Микитася, чтобы избежать собственного уголовного преследования.