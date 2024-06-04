Ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар по объектам ВСУ: главное к вечеру 4 июня

Ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота ударили по объектам ВСУ

04 июня 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота уничтожил украинские объекты, уточнили в Минобороны РФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар по объектам ВСУ. Все из них были успешно поражены. Российские военные продолжают отбрасывать украинские подразделения, однако на Украине активно действуют и иностранные диверсионные группы. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 4 июня. Массированный удар по Украине В Минобороны РФ рассказали, что береговые ракетные комплексы «Бастион», относящиеся к Черноморскому флоту, нанесли массированный удар по украинским объектам. Все цели были поражены, подчеркнули в ведомстве, однако не уточняется, какие именно. Ракетный комплекс «Бастион», оснащен унифицированными сверхзвуковыми ракетами «Яхонт» («Оникс») с системой самонаведения. Он разработан для уничтожения кораблей разнообразных классов, включая десантные группировки, конвои, ударные суда и авианосцы. Российские Су-25 также уничтожают замаскированную технику ВСУ, передает Пятый канал. На Украине замечены иностранные диверсанты В настоящий момент на Украине задействованы до 92 иностранных диверсионных групп. В числе них также есть и американские. Об этом рассказал глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, данная информацию есть в открытых источниках. Также, с его слов, об этом говорили и в Пентагоне. Далее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все иностранные наемники, находящиеся на Украине, будут являться законными целями для российских военных. Министр также уточнил, что есть все основания предполагать, что наемники уже в зоне СВО. Обстановка в ДНР Российские военные из группировки «Юг» за сутки уничтожили 470 украинских солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Солдаты также смогли улучшить положение по переднему краю фронтовой зоны в ДНР. Кроме того, военные ВС РФ отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского, уточнил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар по объектам ВСУ. Все из них были успешно поражены. Российские военные продолжают отбрасывать украинские подразделения, однако на Украине активно действуют и иностранные диверсионные группы. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 4 июня. В Минобороны РФ рассказали, что береговые ракетные комплексы «Бастион», относящиеся к Черноморскому флоту, нанесли массированный удар по украинским объектам. Все цели были поражены, подчеркнули в ведомстве, однако не уточняется, какие именно. Ракетный комплекс «Бастион», оснащен унифицированными сверхзвуковыми ракетами «Яхонт» («Оникс») с системой самонаведения. Он разработан для уничтожения кораблей разнообразных классов, включая десантные группировки, конвои, ударные суда и авианосцы. Российские Су-25 также уничтожают замаскированную технику ВСУ, передает Пятый канал. В настоящий момент на Украине задействованы до 92 иностранных диверсионных групп. В числе них также есть и американские. Об этом рассказал глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, данная информацию есть в открытых источниках. Также, с его слов, об этом говорили и в Пентагоне. Далее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все иностранные наемники, находящиеся на Украине, будут являться законными целями для российских военных. Министр также уточнил, что есть все основания предполагать, что наемники уже в зоне СВО. Российские военные из группировки «Юг» за сутки уничтожили 470 украинских солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Солдаты также смогли улучшить положение по переднему краю фронтовой зоны в ДНР. Кроме того, военные ВС РФ отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского, уточнил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.