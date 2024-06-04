Рогов: ВС России отбросили ВСУ на окраины Старомайорского в ДНР

Российские войска отбросили ВСУ на окраины Старомайорского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы армии России отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия удерживает свои позиции только в северной части населенного пункта. Поэтому ВСУ активно перебрасывают туда дополнительные силы, уточнил глава общественного движения.
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