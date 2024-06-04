Рогов: ВС России отбросили ВСУ на окраины Старомайорского в ДНР

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
Российские войска отбросили ВСУ на окраины Старомайорского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы армии России отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия удерживает свои позиции только в северной части населенного пункта. Поэтому ВСУ активно перебрасывают туда дополнительные силы, уточнил глава общественного движения.

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Бойцы армии России отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия удерживает свои позиции только в северной части населенного пункта. Поэтому ВСУ активно перебрасывают туда дополнительные силы, уточнил глава общественного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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