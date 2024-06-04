Рогов: ВС России отбросили ВСУ на окраины Старомайорского в ДНР

04 июня 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Российские войска отбросили ВСУ на окраины Старомайорского Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы армии России отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия удерживает свои позиции только в северной части населенного пункта. Поэтому ВСУ активно перебрасывают туда дополнительные силы, уточнил глава общественного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы армии России отбросили украинские силы на северные окраины Старомайорского. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия удерживает свои позиции только в северной части населенного пункта. Поэтому ВСУ активно перебрасывают туда дополнительные силы, уточнил глава общественного движения.