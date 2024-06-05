Звезда мировой оперы поможет прославиться ученикам музыкальных школ со всей России

Для учеников музыкальных школ введут специальную премию от Аиды Гарифуллиной

05 июня 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

За две недели на фестиваль юных талантов Казани были раскуплены все билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» станет первым в череде подобных фестивалей по всей России — таким образом талантливым детям станет проще пробиться на большую сцену. Кроме того, для их поддержки появится специальная премия. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. «У нас в планах — охватить [конкурсами] сначала Республику Татарстан, а дальше — Россию. Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — поделилась собеседница агентства. Поддерживать талантливых детей будет и звезда мировой оперы Аида Гарифуллина, под патронажем которой и проходит фестиваль «Юные виртуозы Казани» — для этого она учредит специальную премию, поделилась директор Центра Губайдулиной. «Тех, кто учится в музыкальных школах, нужно поддерживать — им в последние десятилетия уделяют меньше внимания», — заключила она. Концерт, на котором выступят 12 лучших участников «Юных виртуозов Казани», пройдет в культурном центре «Сайдаш» 5 июня. Среди участников — солисты, инструменталисты, а также школьные ансамбли разного состава. Билеты на него раскупили за две недели с начала продаж. В будущем победители этого фестиваля станут частью творческой элиты России, делилась Аида Гарифуллина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» станет первым в череде подобных фестивалей по всей России — таким образом талантливым детям станет проще пробиться на большую сцену. Кроме того, для их поддержки появится специальная премия. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. «У нас в планах — охватить [конкурсами] сначала Республику Татарстан, а дальше — Россию. Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — поделилась собеседница агентства. Поддерживать талантливых детей будет и звезда мировой оперы Аида Гарифуллина, под патронажем которой и проходит фестиваль «Юные виртуозы Казани» — для этого она учредит специальную премию, поделилась директор Центра Губайдулиной. «Тех, кто учится в музыкальных школах, нужно поддерживать — им в последние десятилетия уделяют меньше внимания», — заключила она. Концерт, на котором выступят 12 лучших участников «Юных виртуозов Казани», пройдет в культурном центре «Сайдаш» 5 июня. Среди участников — солисты, инструменталисты, а также школьные ансамбли разного состава. Билеты на него раскупили за две недели с начала продаж. В будущем победители этого фестиваля станут частью творческой элиты России, делилась Аида Гарифуллина.