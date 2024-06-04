Суд вынес приговор свердловчанке, закопавшей новорожденного сына в сугроб

Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Процесс прошел 5 июня.
Инцидент произошел в декабре 2023 года. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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