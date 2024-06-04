04 июня 2024

Суд вынес приговор свердловчанке, закопавшей новорожденного сына в сугроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор не вступил в законную силу
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новость из сюжета
Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб

Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Процесс прошел 5 июня.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU

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Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Процесс прошел 5 июня. Инцидент произошел в декабре 2023 года. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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