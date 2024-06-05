Суд рассмотрит жалобу на отказ отправить генерала Попова под домашний арест

Суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Ивана Попова под домашний арест
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в изменении меры пресечения генералу Попову. Об этом сообщил адвоката Сергей Буйновский.
«Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест», — рассказал Буйновский. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Газета «Коммерсант» писала, что Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд.
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