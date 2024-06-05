Общество Суд рассмотрит жалобу на отказ отправить генерала Попова под домашний арест 05 июня 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + Суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Ивана Попова под домашний арест Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в изменении меры пресечения генералу Попову. Об этом сообщил адвоката Сергей Буйновский. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного «Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест», — рассказал Буйновский. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Газета «Коммерсант» писала, что Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в изменении меры пресечения генералу Попову. Об этом сообщил адвоката Сергей Буйновский. «Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест», — рассказал Буйновский. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Газета «Коммерсант» писала, что Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям