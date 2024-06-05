Суд рассмотрит жалобу на отказ отправить генерала Попова под домашний арест

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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
Суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Ивана Попова под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в изменении меры пресечения генералу Попову. Об этом сообщил адвоката Сергей Буйновский.

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«Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест», — рассказал Буйновский. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Газета «Коммерсант» писала, что Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд.

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Военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в изменении меры пресечения генералу Попову. Об этом сообщил адвоката Сергей Буйновский. «Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест», — рассказал Буйновский. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Газета «Коммерсант» писала, что Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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