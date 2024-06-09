Юрист: как семьям получить новый налоговый вычет

Работающим родителям с двумя и более детьми может быть предоставлен налоговый вычет. Об этом сообщила юрист Людмила Качанова.
«Таким семьям действительно планируется возвращать часть налогов по итогам года. То есть, налоговая ставка составит для них не 13%, а фактически 6%», — сказала Качанова изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» предусматривает возврат НДФЛ аналогично существующим механизмам при оплате лечения и обучения.
В России планируются налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. URA.RU рассказывало о главных изменениях — в материале. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о предоставлении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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