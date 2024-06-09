Арабский актив семьи челябинского экс-губернатора купил самарский бизнесмен

Акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» проданы с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Акции компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, купил бизнесмен из Тольятти (Самарская область) Михаил Болотный. Сообщение об этом появилось на сервисе СБИС. Актив продавался в рамках банкротства Алексея Павлюка, экс-менеджера Дубровских.

«Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов Болотный Николай Николаевич (Самарская область, город Тольятти)», — говорится в сообщении. Болотный должен в течение пяти дней заключить договор и перечислить деньги за акции. Актив продан за 770 тысяч рублей.

Первоначальная цена составляла 45 миллионов рублей, но, так как покупатели долго не находились, стоимость актива постоянно снижалась. Согласно сервису СБИС, Болотный является собственником и директором пяти фирм. Одна компания зарегистрирована в Тольятти, еще по одной фирме в Ульяновске и Элисте, две компании зарегистрированы в Москве.

Несколько лет Павлюк был директором фирмы Дубровских «Монтажник». За махинации с компанией он был осужден и отбывает срок. Сама компания обанкрочена. Павлюк признан финансово несостоятельным из-за долгов по кредитам. На процессе по банкротству «Монтажника» установлено, что «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» контролировали Дубровские, но акции записаны на Павлюка. Для расчета с кредиторами Павлюка акции арабской компании выставили на торги.

Борис Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Он и его сын Александр также признаны банкротами. Представители Дубровских со СМИ не общаются.