В Советском райсуде Челябинска 10 июня состоялось первое судебное заседание по делу «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова. Как передает корреспондент URA.RU из зала заседаний, Ческидову, которого привезли в суд в пижаме, продлили срок содержания в стационаре психдиспансера сразу на шесть месяцев.
«Суд удовлетворил ходатайство о продлении Ческидолву меры пресечения в виде содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев. То есть до 29 ноября. Следующее заседание по делу состоится 26 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ческидов был задержан в конце июня 2023 года. Его обвинили в похищении человека, убийстве и изнасиловании. По версии следствия, он в 2009 году он похитил женщину и на потяжении 14 лет удерживал ее в своем доме. Плен сопровождался изнасилованиями. Также в доме была и другая женщина. Ее Ческидов убил, расчленил труп и закопал во дворе.
После задержания мужчина признался почти во всех инкриминируемых ему преступлениях, кроме изнасилования. По его словам, интимная близость с похищенной была по обоюдному согласию. Ческидова отправили в Москву для прохождения медэкспертизы. По ее результатам его признали невменяемым. Уголовное дело было направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, Ческидов избежит колонии и будет направлен на лечение.
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