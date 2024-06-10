Детей из Тюмени, которых искали в свердловском лесу, выписали из больницы

Брата с сестрой из Тюмени, которых несколько дней искали в свердловском лесу, выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ранее дети ушли с дедушкой на рыбалку и пропали, в их поиске участвовали более 500 волонтеров.
«Пациенты выписаны сегодня. Жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали агентству в депздраве.
В Свердловской области дети 4 июня ушли с дедушкой на рыбалку. 5 июня из леса вышел пенсионер без детей, а ребята вместе с собаками остались в лесу. Информация о пропаже детей появилась 6 июня, на поиски брата и сестры приехали более 500 волонтеров и спасателей. Поисковая операция велась непрерывно несколько суток. Утром 8 июня их нашли живыми и доставили в тюменскую больницу на вертолете Центра медицины катастроф.
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