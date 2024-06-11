Усталость водителя спровоцировала тяжкое ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

Водитель минивэна, разбившегося на трассе между Челябинском и Екатеринбургом 4 июня, уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками. Такое мнение 11 июня во время пресс-конференции по вопросам безопасности онлайн сервисов «попутчиков» высказал начальник челябинской ГАИ Иван Путков.
«Водитель, который в ДТП 4 июня попал, совершал два рейса. То есть туда и обратно. Он недостаточно отдыхал, что возможно стало причиной аварии», — сообщил Путков.
Он отметил, что, бронируя себе место через сервисы для поиска попутчиков, пассажир не должен снимать с себя ответственность. То есть, садясь в машину, необходимо контролировать состояние водителя.
«Хотелось бы в первую очередь обратиться к участникам дорожного движения с просьбой: если вы пользуетесь такими сервисами (онлайн-сервисами по поиску попутчиков), обязательно смотрите сами за состоянием водителя. Общайтесь с ним в дороге. Надо контролировать поведение водителя», — добавили Путков.
Авария произошла на трассе М-5 в Кунашакском районе Челябинской области. Водитель задремал и на полной скорости врезался в дорожную технику. Вместе с ним в машине находилось еще шесть человек. Все они ехали в Екатеринбург через сервис по поиску попутчиков. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.
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