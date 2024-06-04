Врачи спасают жизнь женщины, попавшей в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском

04 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Женщина получила травму головы и находится в отделении нейрохирургии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом Врачи Челябинской областной клинической больницы №3 спасают жизнь 60-летней женщины, пострадавшей в аварии на трассе М-5 между Екатеринбургом и Челябинском. Пассажирка Людмила Антонова получила травму головы. «В аварии, говорят, не все погибли. Не знаю, как остальные, но Людмила получила травму головы. Сейчас она находится в третьей больнице, — цитируют слова коллеги пострадавшей Ирины сайт «74.ру». Женщина пояснила, что Людмила Антонова ехала с пятью другими попутчиками в минивэне, который «влетел» в грузовик. В медучреждении уточняют, что пострадавшая находится в отделении нейрохирургии. Данные других пассажиров сейчас выясняются. Одним из погибших, по информации URA.RU, стал челябинец Антон Корниенко. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла 4 июня на трассе М5. По первоначальным данным, водитель и три пассажира скончались. Чуть позже стало известно о еще трех пассажирах, которые госпитализированы. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и врезался в грузовик на скорости порядка 130 километров в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Челябинской областной клинической больницы №3 спасают жизнь 60-летней женщины, пострадавшей в аварии на трассе М-5 между Екатеринбургом и Челябинском. Пассажирка Людмила Антонова получила травму головы. «В аварии, говорят, не все погибли. Не знаю, как остальные, но Людмила получила травму головы. Сейчас она находится в третьей больнице, — цитируют слова коллеги пострадавшей Ирины сайт «74.ру». Женщина пояснила, что Людмила Антонова ехала с пятью другими попутчиками в минивэне, который «влетел» в грузовик. В медучреждении уточняют, что пострадавшая находится в отделении нейрохирургии. Данные других пассажиров сейчас выясняются. Одним из погибших, по информации URA.RU, стал челябинец Антон Корниенко. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла 4 июня на трассе М5. По первоначальным данным, водитель и три пассажира скончались. Чуть позже стало известно о еще трех пассажирах, которые госпитализированы. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и врезался в грузовик на скорости порядка 130 километров в час.