Врачи спасают жизнь женщины, попавшей в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операционная, лечение, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, врачи
Женщина получила травму головы и находится в отделении нейрохирургии Фото:
новость из сюжета
Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом

Врачи Челябинской областной клинической больницы №3 спасают жизнь 60-летней женщины, пострадавшей в аварии на трассе М-5 между Екатеринбургом и Челябинском. Пассажирка Людмила Антонова получила травму головы.

«В аварии, говорят, не все погибли. Не знаю, как остальные, но Людмила получила травму головы. Сейчас она находится в третьей больнице, — цитируют слова коллеги пострадавшей Ирины сайт «74.ру».

Женщина пояснила, что Людмила Антонова ехала с пятью другими попутчиками в минивэне, который «влетел» в грузовик. В медучреждении уточняют, что пострадавшая находится в отделении нейрохирургии. Данные других пассажиров сейчас выясняются. Одним из погибших, по информации URA.RU, стал челябинец Антон Корниенко.

Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла 4 июня на трассе М5. По первоначальным данным, водитель и три пассажира скончались. Чуть позже стало известно о еще трех пассажирах, которые госпитализированы. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и врезался в грузовик на скорости порядка 130 километров в час.

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Врачи Челябинской областной клинической больницы №3 спасают жизнь 60-летней женщины, пострадавшей в аварии на трассе М-5 между Екатеринбургом и Челябинском. Пассажирка Людмила Антонова получила травму головы. «В аварии, говорят, не все погибли. Не знаю, как остальные, но Людмила получила травму головы. Сейчас она находится в третьей больнице, — цитируют слова коллеги пострадавшей Ирины сайт «74.ру». Женщина пояснила, что Людмила Антонова ехала с пятью другими попутчиками в минивэне, который «влетел» в грузовик. В медучреждении уточняют, что пострадавшая находится в отделении нейрохирургии. Данные других пассажиров сейчас выясняются. Одним из погибших, по информации URA.RU, стал челябинец Антон Корниенко. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла 4 июня на трассе М5. По первоначальным данным, водитель и три пассажира скончались. Чуть позже стало известно о еще трех пассажирах, которые госпитализированы. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и врезался в грузовик на скорости порядка 130 километров в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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