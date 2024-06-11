Челябинские дорожники призвали отказаться от сервисов по поиску попутчиков

Обезопасить поездки через сервисы по поиску попутчиков невозможно без понимания их ответственности за свою безопасность. Об этом заявил начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, в ходе круглого стола по теме аварии, произошедшей на трассе между Челябинском и Екатеринбургом.
«Невозможно изменить ситуацию без повышения самосознания тех, кто пользуется этими сервисами. Если цена этой поездки — жизнь человека, нужно соизмерять приоритеты и пользоваться лицензированными перевозчиками», — заявил Муравьев.
Замминистра по дорожному хозяйству и транспорту Александр Егоров считает, что регулированием сервисов попутных поездок нужно заниматься на федеральном уровне. Одним из действующих методов будет изменение законодательства. Егоров предложил расширить область контроля за пассажирскими перевозками. О необходимости рассмотреть санкции для самих перевозчиков и повышении их ответственности высказался также начальник ГАИ региона Иван Путков.
Введение лицензий и требований к незаконным «бомбилам», как их назвали спикеры, приблизит сервисы по поиску попутчиков в службу такси. Это поможет контролировать водителей, состояние автомобилей и соблюдение правил перевозки.
Сократить число нарушений поможет и вскоре вводимая система «Оракул инсайд». В транспортном потоке на трассах ежедневно будут курсировать спецмашины, оборудованные системой контроля за нарушением ПДД.
Конференцию организовали после ДТП с минивеном, пассажирами которого стали пользователи сервиса по поиску попутчиков. Авария 4 июня могла случится по вине погибшего водителя, который уснул из-за переутомления. По данным Путкова, он совершил несколько поездок подряд через сервис. В результате ДТП из шести пассажиров погибли трое.
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