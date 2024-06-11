Челябинские дорожники призвали отказаться от сервисов по поиску попутчиков

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Пассажиров призвали пользоваться лицензированным транспортом
Пассажиров призвали пользоваться лицензированным транспортом Фото:

Обезопасить поездки через сервисы по поиску попутчиков невозможно без понимания их ответственности за свою безопасность. Об этом заявил начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, в ходе круглого стола по теме аварии, произошедшей на трассе между Челябинском и Екатеринбургом.

«Невозможно изменить ситуацию без повышения самосознания тех, кто пользуется этими сервисами. Если цена этой поездки — жизнь человека, нужно соизмерять приоритеты и пользоваться лицензированными перевозчиками», — заявил Муравьев.

Замминистра по дорожному хозяйству и транспорту Александр Егоров считает, что регулированием сервисов попутных поездок нужно заниматься на федеральном уровне. Одним из действующих методов будет изменение законодательства. Егоров предложил расширить область контроля за пассажирскими перевозками. О необходимости рассмотреть санкции для самих перевозчиков и повышении их ответственности высказался также начальник ГАИ региона Иван Путков.

Введение лицензий и требований к незаконным «бомбилам», как их назвали спикеры, приблизит сервисы по поиску попутчиков в службу такси. Это поможет контролировать водителей, состояние автомобилей и соблюдение правил перевозки.

Сократить число нарушений поможет и вскоре вводимая система «Оракул инсайд». В транспортном потоке на трассах ежедневно будут курсировать спецмашины, оборудованные системой контроля за нарушением ПДД.

Конференцию организовали после ДТП с минивеном, пассажирами которого стали пользователи сервиса по поиску попутчиков. Авария 4 июня могла случится по вине погибшего водителя, который уснул из-за переутомления. По данным Путкова, он совершил несколько поездок подряд через сервис. В результате ДТП из шести пассажиров погибли трое.

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Обезопасить поездки через сервисы по поиску попутчиков невозможно без понимания их ответственности за свою безопасность. Об этом заявил начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, в ходе круглого стола по теме аварии, произошедшей на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. «Невозможно изменить ситуацию без повышения самосознания тех, кто пользуется этими сервисами. Если цена этой поездки — жизнь человека, нужно соизмерять приоритеты и пользоваться лицензированными перевозчиками», — заявил Муравьев. Замминистра по дорожному хозяйству и транспорту Александр Егоров считает, что регулированием сервисов попутных поездок нужно заниматься на федеральном уровне. Одним из действующих методов будет изменение законодательства. Егоров предложил расширить область контроля за пассажирскими перевозками. О необходимости рассмотреть санкции для самих перевозчиков и повышении их ответственности высказался также начальник ГАИ региона Иван Путков. Введение лицензий и требований к незаконным «бомбилам», как их назвали спикеры, приблизит сервисы по поиску попутчиков в службу такси. Это поможет контролировать водителей, состояние автомобилей и соблюдение правил перевозки. Сократить число нарушений поможет и вскоре вводимая система «Оракул инсайд». В транспортном потоке на трассах ежедневно будут курсировать спецмашины, оборудованные системой контроля за нарушением ПДД. Конференцию организовали после ДТП с минивеном, пассажирами которого стали пользователи сервиса по поиску попутчиков. Авария 4 июня могла случится по вине погибшего водителя, который уснул из-за переутомления. По данным Путкова, он совершил несколько поездок подряд через сервис. В результате ДТП из шести пассажиров погибли трое.
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