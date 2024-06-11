Профайл нового свердловского министра: покушение из-за дамы, споры с силовиками, дружба с Куйвашевым

Новый министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев приступит к исполнению обязанностей 13 июня. До этого он 13 лет руководил Талицей, считался одним из любимых мэров губернатора и даже его другом, пережил покушение (как говорят, из-за любовной интриги), а ушел с поста в августе 2023 года — на фоне вопросов со стороны антикоррупционных органов, — так и не дождавшись шанса из «области». URA.RU собрало все, что известно о новом министре, в единый материал.
Александру Толкачеву 57 лет. Он родился в Талицком районе, получил специальность инженера-механика в сельскохозяйственном институте, затем отучился в магистратуре на экономиста. Политическую карьеру начал в 1996 году, избравшись депутатом в Талицкую районную думу, а уже спустя три года стал замглавы района. В разные периоды работал в агропромышленном секторе, сам являлся владельцем сельхозкомпаний. Впервые стал мэром в 2010 году, затем несколько раз переизбирался.
Претензии прокуратуры
Прокуратура проверяла Толкачева в 2011 году. Тогда вскрылось, что с 2009 по 2010 годы он, будучи мэром, занимал еще и должность гендиректора компании «Агропромхимия». В его действиях усмотрели признаки нарушения 289-й статьи уголовного кодекса о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Материалы тогда направили в Следственный комитет, но до возбуждения дела не дошло.
Покушение
Весной 2018 года неизвестный расстрелял Toyota Land Cruiser, в котором находился мэр. После первых выстрелов Толкачев вышел из машины и побежал за нападавшим, но тот, видимо, испугавшись разоблачения, скрылся. Градоначальник не пострадал. О ходе расследования силовики не распространялись. Версии, кто и почему совершил нападение на Толкачева, назывались самые разные, но основная (ее до сих пор придерживаются в кабинетах) — он стал жертвой ревнивца, с бывшей женой которого мог иметь роман. Причем, как писал «МК-Урал», таких любовных интриг у главы Талицы было несколько. «А что, он видный, следящий за собой мужчина», — комментирует коллега Толкачева.
Уход с поста мэра
За годы работы в статусе главы Толкачев добился особого расположения губернатора Евгения Куйвашева. Губернатор периодически сетует в частных беседах: толковых мэров катастрофически мало. «Толкачев в его глазах как раз был из таких. Поэтому и отношение к нему было хорошее», — говорит знакомый госслужащий. Поддержку Толкачев получал и от спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Талица входит в Богдановичский одномандатный округ, который представляет статусный депутат.
Когда Толкачев уходил с поста мэра, это связывали с некими претензиями коррупционного характера. Сейчас источник в региональной власти эту информацию опровергает. По его словам, вопросы высказывал департамент по противодействию коррупции, но всерьез замечания якобы не учитывались людьми, принимающими решения. «Например, Толкачеву пытались вменить конфликт интересов из-за того, что его сын работал инженером в компании, которая была подрядчиком местной администрации», — утверждает собеседник.
Другой знающий Толкачева политик говорит, что тот покинул пост мэра, чтобы показать себя в другом регионе. «Он же давно рвался наверх. В 2016-м хотел перейти в заксо, но ему не позволили», — говорит инсайдер.
После отставки Толкачев перешел на работу в ФАДН, однако о своей деятельности в соцсетях вопреки многолетней практике уже не распространялся. На сайте Агентства он до сих пор числится руководителем. Переговоры о возвращении в Свердловскую область Толкачев вел уже с января 2024-го — не только с Куйвашевым, но и с его первым замом Шмыковым. Один из собеседников агентства из числа свидетелей политической интриги поделился, что фамилия Толкачева «фигурировала в [кулуарной] повестке последние несколько недель, но все думали, что он зайдет в минАПК».
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