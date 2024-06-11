Новый глава свердловского минтранса полгода просился к Куйвашеву на работу

Новый глава свердловского минтранса Александр Толкачев прорабатывал вопрос о своем трудоустройстве в команду губернатора Евгения Куйвашева полгода. По данным URA.RU, за это время у него были встречи не только с главой региона, но и его первым заместителем Алексеем Шмыковым, курирующим работу правительства.
О назначении Толкачева стало известно днем 11 июня. К исполнению новых обязанностей он приступит 13-го. До этого Толкачев руководил Юго-Западным управлением Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. На эту позицию он перешел после отставки с поста главы Талицы в августе 2023-го, который занимал с 2010-го.
«Толкачев регулярно приезжал в Екатеринбург начиная с Нового года, просился обратно в регион, прорабатывал разные сценарии. Общался с Куйвашевым, который к нему хорошо относится, Шмыковым», — рассказал источник, близкий к областной власти.
Второй собеседник агентства — из числа свидетелей политической интриги — поделился, что фамилия Толкачева «фигурировала в [кулуарной] повестке последние несколько недель, но все думали, что он зайдет в минАПК». «Это место занято, а минтранс свободен, губернатор как раз никак не мог подобрать туда человека. Тем более Толкачев и в дорожном хозяйстве понимает», — объяснил первый источник. Сам Толкачев для комментариев пока недоступен.
Кресло министра транспорта освободилось в ноябре 2023-го — после внезапного увольнения Василия Старкова на фоне уголовного дела в отношении экс-главы Управления автодорог Вячеслава Данилова.
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