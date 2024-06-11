Что стало с семьей тюменцев, выигравших миллиард в лотерее

Семья Семеновых, выигравшая новогодний миллиард в лотерее, не уехала из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардеры не променяли Тюмень на другое место жительства
Миллиардеры не променяли Тюмень на другое место жительства Фото:

Супруги Семеновы из Тюмени, выигравшие миллиард рублей в новогодней лотерее, продолжают жить в столице Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

"У семьи Семеновых все прекрасно. Они живут в своем городе. На данный момент супруги не готовы давать дополнительных интервью", — рассказали в пресс-службе.

Как ранее писало URA.RU, чета Семеновых стала победителями новогоднего розыгрыша, в котором главным призом был миллиард рублей. Позднее стали ходить слухи, что супруги покинули Россию, однако информация была опровергнута.

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Супруги Семеновы из Тюмени, выигравшие миллиард рублей в новогодней лотерее, продолжают жить в столице Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». "У семьи Семеновых все прекрасно. Они живут в своем городе. На данный момент супруги не готовы давать дополнительных интервью", — рассказали в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, чета Семеновых стала победителями новогоднего розыгрыша, в котором главным призом был миллиард рублей. Позднее стали ходить слухи, что супруги покинули Россию, однако информация была опровергнута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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